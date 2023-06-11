В Краснодаре без света остались дома в районе института культуры
Происшествия
11.06.2023 10:54
В краевой столице утром 11 июня около 10:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились РИП-208 и восемь трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались потребители на улицах Зиповской, Московской и 40 лет Победы.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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