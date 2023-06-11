В Краснодаре без света остались дома в районе института культуры

В краевой столице утром 11 июня около 10:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились РИП-208 и восемь трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались потребители на улицах Зиповской, Московской и 40 лет Победы.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: накануне в Краснодаре из-за энергоаварии отключились 35 трансформаторных подстанций в Прикубанском округе.