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В Краснодаре без холодной воды из-за аварии остались 5 улиц в районе поселка Российского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bez-holodnoj-vody-iz-za-avarii-ostalis-5-ulits-v-rajone-poselka-rossijskogo
В Краснодаре без холодной воды из-за аварии остались 5 улиц в районе поселка Российского
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 21 февраля около 21:40.

Без холодной воды остались жители домов на улицах 1 мая, Куликова Поля, Лаперуза, Благородной и Комарова.

Причиной стала скрытая утечка на подземном трубопроводе на улице Ратной Славы, 32. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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