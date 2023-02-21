В Краснодаре без холодной воды из-за аварии остались 5 улиц в районе поселка Российского
Происшествия
21.02.2023 22:02
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 21 февраля около 21:40.
Без холодной воды остались жители домов на улицах 1 мая, Куликова Поля, Лаперуза, Благородной и Комарова.
Причиной стала скрытая утечка на подземном трубопроводе на улице Ратной Славы, 32. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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