В Краснодаре бетонщики могут заработать до 260 тыс. рублей

Зарплаты в строительной сфере в Краснодаре за год выросли. В частности, для инженерно-технических работников оплата труда выросла на 11,6%, а для квалифицированных рабочих — на 9,9%.

По данные сервиса SuperJob, в ноябре при трудоустройстве бетонщикам в Краснодаре предлагают зарплату в размере от 180 до 260 тыс. рублей в месяц на руки. Инженерам производственно-технического отдела — от 90 тыс. рублей.

В Геленджике бетонщик-арматурщик может заработать 151 тыс. рублей. В Сочи инженеру-проектировщику предлагают от 100 тыс. рублей в месяц, инженеру строительного контроля в Тихорецке — от 90 тыс. рублей. А сервисному инженеру в Кропоткине — 92 тыс. рублей.

По данным исследования FinExpertiza, с января по август 2025 года среднемесячная номинальная зарплата до вычета НДФЛ в строительстве выросла на Кубани на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Она составила 85 тыс. 286 рублей, пишет «Ъ-Кубань».

