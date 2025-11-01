Средняя зарплата IT-специалистов в Краснодарском крае превысила 130 тыс. рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года средняя заработная плата IT-специалистов в России выросла на 15%.

В среднем айтишники в стране зарабатывают за месяц 146,5 тыс. рублей — это в полтора раза выше среднего уровня дохода в РФ — 96,1 тыс. рублей.

Согласно исследованию, в Краснодарском крае IT-специалисты в среднем в месяц получают 134,1 тыс. рублей в месяц. По уровню зарплаты в этой сфере Кубань находится в десятке регионов страны.

Первое место рейтинга по уровню средней заработной платы IT-специалистов занимает Москва. В российской столице размер ежемесячной зарплаты — 222,8 тыс. рублей. На втором месте Чукотский автономный округ, в регионе ежемесячный доход айтишников в среднем составляет 207,7 тыс. рублей.

В Московской области, которая находится на третьем месте рейтинга, средний ежемесячный заработок IT-специалистов равен 179,3 тыс. рублей.

В исследование также вошли Санкт-Петербург со средней зарплатой 177,3 тыс. рублей, Ненецкий автономный округ — 147,2 тыс. рублей, Магаданская область — 141,1 тыс. рублей.

В Новосибирской области айтишники в среднем зарабатывают 138,7 тыс. рублей, в Ленинградской — 137,4 тыс. рублей и на Камчатке — 134,2 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: средняя медианная зарплата врачей на Кубани составила 82 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.