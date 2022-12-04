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В Краснодаре, Белореченске и Тимашевске в декабре начнут строить 3 спортобъекта

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-belorechenske-i-timashevske-v-dekabre-nachnut-stroit-3-sportobekta
В Краснодаре, Белореченске и Тимашевске в декабре начнут строить 3 спортобъекта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Муниципальные контракты на строительство спортивного комплекса и центров единоборств заключили в ноябре. Их возведут в рамках госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры».

Спорткомплекс для прыжков на батуте на 16 человек в смену построят в Краснодаре по улице Фадеева. Занятия будут проводить для детей, юношей и юниоров, а также для взрослых. Также в спорткомплексе планируют разместить тренажерный зал и медкабинет.

В Белореченске и Тимашевске возведут центры единоборств. В Белореченске спортобъект построят на улице Луначарского. В двухэтажном здании разместят спортзал на три ковра, предназначенный для занятий дзюдо, спортивной борьбой и самбо. В смену там смогут заниматься до 60 спортсменов.

Центр единоборств в Тимашевске возведут на улице Тимирязева. В здании будет три арены — одна для бокса и две для борьбы. Также там разместят тренажерный зал, бани сухого жара, комнаты отдыха и медкабинет. В центре 152 места для зрителей. В смену в центе единоборств смогут заниматься 77 спортсменов.

Завершить строительство планируют к концу 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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