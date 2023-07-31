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В Краснодаре банду автоподставщиков из 23 человек приговорили к лишению свободы и штрафам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bandu-avtopodstavshhikov-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-i-shtrafam
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования рассмотрел Ленинский районный суд. Обвиняемыми по нему проходили 23 человека.

Суд установил, что организаторы преступления решили незаконно заработать на выплатах по ОСАГО от страховых компаний и начали инсценировать ДТП. Для этого они привлекали других участников, которые участвовали в постановочных авариях за деньги. Всего банда автоподставщиков подстроила 17 ДТП, за которые страховые компании выплатили около 10 млн рублей.

Один из обвиняемых получил 10,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений, ранее установленных Советским районным судом. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Остальных участников банды суд приговорил к лишению свободы на срок от 3,5 до 4,5 лет с отбыванием в колонии. Некоторые участники получили условные сроки от 1 года до 3,5 лет. Другим суд назначил исправительные работы или штраф от 20 до 70 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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