В Тихорецке осудили пятерых мужчин, похитивших из нефтепровода 50 тонн топлива

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июле Тихорецкий районный суд вынес приговор в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в краже.

По данным следствия, в ноябре 2019 года злоумышленники приварили кран к подземному магистральному нефтепроводу «Тихорецк-Новороссийск 1» «Черномортранснефть» и слили более 50 т нефтепродуктов на 2 млн рублей. После этого сообщники продали 26,5 т нефтепродуктов на сумму более 900 тыс. рублей. Действия злоумышленников пресекли. У них изъяли оставшиеся 23,6 т топлива и вернули владельцу.

В суде подсудимые виновными себя не признали. В зависимости степени вины им назначили от 5,5 лет до 9,6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Двоим из осужденных в качестве дополнительного наказания суд назначил штраф по 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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