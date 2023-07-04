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В Тихорецке осудили пятерых мужчин, похитивших из нефтепровода 50 тонн топлива

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-osudili-pyateryh-muzhchin-pohitivshih-iz-nefteprovoda-50-tonn-topliva
В Тихорецке осудили пятерых мужчин, похитивших из нефтепровода 50 тонн топлива
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июле Тихорецкий районный суд вынес приговор в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в краже.

По данным следствия, в ноябре 2019 года злоумышленники приварили кран к подземному магистральному нефтепроводу «Тихорецк-Новороссийск 1» «Черномортранснефть» и слили более 50 т нефтепродуктов на 2 млн рублей. После этого сообщники продали 26,5 т нефтепродуктов на сумму более 900 тыс. рублей. Действия злоумышленников пресекли. У них изъяли оставшиеся 23,6 т топлива и вернули владельцу.

В суде подсудимые виновными себя не признали. В зависимости степени вины им назначили от 5,5 лет до 9,6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Двоим из осужденных в качестве дополнительного наказания суд назначил штраф по 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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