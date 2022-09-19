В Краснодаре байкеры устроили мотопробег в память о товарищах, погибших в ДТП
Общество
19.09.2022 10:58
Краснодарские байкеры колонной проехали от улицы Артюшкова до Александра Покрышкина. На финише участники мотопробега зажгли свечи в память о погибших товарищах.
«Такие мероприятия стимулируют мотоциклистов ездить обдуманно и более внимательно, еще раз прокручивая в голове все риски с байками. В этот день мы вспоминаем яркие моменты жизни наших погибших мотоциклистов», — сообщил организатор акции Олег Мишеля.
Ежегодно ценители железных коней проводят такую акцию 18 сентября в День памяти погибших мотоциклистов.
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