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В Краснодаре байкеры устроили мотопробег в память о товарищах, погибших в ДТП

Общество
19.09.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bajkery-ustroili-motoprobeg-v-pamyat-o-tovarishhah-pogibshih-v-dtp
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарские байкеры колонной проехали от улицы Артюшкова до Александра Покрышкина. На финише участники мотопробега зажгли свечи в память о погибших товарищах.

«Такие мероприятия стимулируют мотоциклистов ездить обдуманно и более внимательно, еще раз прокручивая в голове все риски с байками. В этот день мы вспоминаем яркие моменты жизни наших погибших мотоциклистов», — сообщил организатор акции Олег Мишеля.

Ежегодно ценители железных коней проводят такую акцию 18 сентября в День памяти погибших мотоциклистов.

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