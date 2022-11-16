В Краснодаре автомобилистам запретят остановку и стоянку на улице им. Константина Образцова
Общество
16.11.2022 09:55
Изменения вступят в силу с 5 декабря на участке улицы им. Константина Образцова между Яна Полуяна и домом на улице Тургенева, 165/4.
Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара уверены, что запрет на остановку и стоянку для автомобилистов на этом участке позволят обеспечить безопасность дорожного движения и исключить парковку транспорта на проезжей части, создающую помехи другим автомобилям.
На участке улицы им. Константина Образцова, где введут ограничения, установят необходимые дорожные знаки. Водителей попросили быть внимательнее и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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