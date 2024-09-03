В Краснодаре автобусный маршрут № 46 продлили до коттеджного поселка «Крепость»

Автобус № 46 с 1 сентября курсирует по новой дороге от поселка Плодородного в КП «Крепость».

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Вчера большинство родителей самостоятельно отвозили детей в школу, поэтому автобус не пользовался популярностью. Теперь начинается полноценный мониторинг пассажиропотока и движения транспорта. В течение месяца получим результаты», — написал Наумов в Telegram.

Он отметил, что жители краевой столицы еще не привыкли к обновленному маршруту. Теперь автобус № 46 едет по новой дороге от Плодородного до «Крепости», пересекает весь коттеджный поселок и разворачивается на пересечении улиц Новодмитриевской и Дорожной. Также сообщается, что в обоих направлениях установили по две дополнительных остановки.

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