Стоимость проезда на пригородных маршрутах Новороссийска вырастет с 9 сентября

Цены на проезд с 9 сентября поднимут в автобусах, идущих в пригородные поселки и станицы.

Так, проезд подорожает на маршруте № 101М «Кутузовская — Южная Озереевка» до 61 рубля, на маршруте № 102М «Кутузовская — Большие Хутора» — до 74 рублей, на маршруте № 103М «Кутузовская — Тимофеевка» — до 69 рублей.

Кроме того, поднимутся цены на проезд на маршруте №104 М «Кутузовская — хутор Горный» до 88 рублей, маршруте № 105М «Кутузовская — станица Раевская» — до 80 рублей, маршруте № 106М «Кутузовская — станица Натухаевская» — до 102 рублей.

Подробную информацию об изменении цен можно посмотреть на сайте администрации Новороссийска.

Читайте также: проезд в автобусах Сочи подорожал с 20 августа.