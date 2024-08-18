Проезд в автобусах Сочи подорожает с 20 августа
В курортном городе вырастет стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах по регулируемому тарифу.
Повышение цен на проезд связано с ростом себестоимости перевозок: подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава, повышением заработной платы водителям, отметили в сочинском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Стоимость проезда на маршрутах городского сообщения:
- разовый билет — 40 рублей.
По транспортной карте «Пальма»:
- 50 поездок — 1 тыс. 950 рублей;
- 100 поездок — 3 тыс. 800 рублей;
По транспортной карте «Школьника» и «Студента»:
- не более 50 поездок — 20 рублей (скидка 50%).
На маршрутах пригородного сообщения и смежным межрегиональным маршрутам стоимость проезда:
- разовый билет — 4,02 рубля за пасс./км.
По транспортной карте «Пальма»:
- 50 поездок в месяц — 3,98 за пасс./км;
- 100 поездок в месяц — 3,90 за пасс./км.
По карте «Школьника» и «Студента»:
- не более 50 поездок) — 2,01 за пасс./км.
Перевозка багажа в городском и пригородном сообщении — 40 рублей за место.
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