Движение транспорта перекроют на двух участках улиц в Сочи

В связи с ремонтными работами два участка улиц в городе-курорте перекроют движение для автомобилей и пешеходов.

Так, движение ограничат на улице Виноградной от дома № 125/1 до 121/11 с 10:00 17 августа до 22:00 4 сентября.

Кроме того, проезжую часть перекроют в районе улицы Пятигорской, 3/1 с 8:00 17 августа до 18:00 22 августа.

Из-за перекрытия движения на улице Пятигорской изменится схема движения маршрута № 14 «Лизы Чайкиной — Конституции СССР — Курортный проспект — Красная». Автобусы будут ходить по альтернативному маршруту через Курортный проспект, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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