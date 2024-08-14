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Движение ограничили на улице Суворова в Краснодаре из-за просадки дороги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-ogranichili-na-ulitse-suvorova-v-krasnodare-iz-za-prosadki-dorogi
Движение ограничили на улице Суворова в Краснодаре из-за просадки дороги
Фото t.me/deptrans_krd

Просадку на проезжей части улицы Суворова на участке между Орджоникидзе и Мира обнаружили 14 августа.

Сейчас специалисты обследуют ливневый коллектор под дорогой. В случае обнаружения дефекта на участке начнут восстановительные работы.

В связи с обследованием коллектора две полосы по улице Суворова перекрыли, образовался затор. Водителей просят быть внимательнее и использовать альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара в Telegram.

Читайте также: движение транспорта ограничат 14 и 15 августа на улице Гоголя в Краснодаре.

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