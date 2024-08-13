Движение транспорта ограничат 14 и 15 августа на улице Гоголя в Краснодаре

Движение автомобилей в ближайшие дни перекроют с 6:00 до 16:00 на участке улицы Гоголя между Красноармейской и Красной.

Ограничение движения связано с проведением Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Участок улицы Гоголя заранее освободят от припаркованных машин для организации стоянки автомобилей участников и гостей мероприятия.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут через улицу Гоголя в ближайшие дни с учетом вводимых ограничений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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