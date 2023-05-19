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В Краснодаре арестовали 45-летнего мужчину, до смерти забившего палкой на улице собутыльника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-arestovali-45-letnego-muzhchinu-do-smerti-zabivshego-palkoj-na-ulitse-sobutylnika
В Краснодаре арестовали 45-летнего мужчину, до смерти забившего палкой на улице собутыльника
Фото скриншот с видеозаписи СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара продолжает расследовать уголовное дело об убийстве 45-летнего мужчины.

По данным следствия, 16 мая возле одного из домов на улице Садовой 45-летний злоумышленник и его 45-летний товарищ выпивали алкоголь. Мужчины поссорились, злоумышленник избил и ногами кулаками пострадавшего, а затем добил палкой. Пострадавший от полученных травм умер на месте преступления, а злоумышленник сбежал.

Подозреваемого задержали 18 мая. В его отношении возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Суд 19 мая избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело погибшего нашли прохожие и сообщили об этом правоохранителям. Оперативники в короткий срок установили личность и местонахождение преступника и задержали его на одной из улиц города.

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