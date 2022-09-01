В Краснодаре алиментщик погасил долг почти в 2 млн рублей, чтобы не лишиться дома и земли
Происшествия
01.09.2022 09:46
Несознательный отец задолжал 1 млн 812 тыс. рублей по алиментам. Суд назначил ему 50 часов обязательных работ, однако долг мужчина так и не погасил.
Ранее дело в отношении неплательщика находилось в отделе судебных приставов по Тимашевскому и Брюховецкому районам, но должник переехал в Краснодар.
Дело передали судебными приставами ОСП по Карасунскому округу Краснодара. Они выяснили, что неплательщик владеет участком площадью 2 тыс. 500 кв. м в хуторе Беднягин Тимашевского района. А также недостроенным домом площадью 94,9 кв. м с большим участком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Приставы арестовали имущество должника, однако после процедуры оценки, мужчина погасил задолженность в полном объеме.
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