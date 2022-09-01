Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре алиментщик погасил долг почти в 2 млн рублей, чтобы не лишиться дома и земли

Происшествия
01.09.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-alimentshhik-pogasil-dolg-pochti-v-2-mln-rublej-chtoby-ne-lishitsya-doma-i-zemli
В Краснодаре алиментщик погасил долг почти в 2 млн рублей, чтобы не лишиться дома и земли
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несознательный отец задолжал 1 млн 812 тыс. рублей по алиментам. Суд назначил ему 50 часов обязательных работ, однако долг мужчина так и не погасил.

Ранее дело в отношении неплательщика находилось в отделе судебных приставов по Тимашевскому и Брюховецкому районам, но должник переехал в Краснодар.

Дело передали судебными приставами ОСП по Карасунскому округу Краснодара. Они выяснили, что неплательщик владеет участком площадью 2 тыс. 500 кв. м в хуторе Беднягин Тимашевского района. А также недостроенным домом площадью 94,9 кв. м с большим участком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы арестовали имущество должника, однако после процедуры оценки, мужчина погасил задолженность в полном объеме.

Читайте также: в Новороссийске моряк заплатил 1,5 млн рублей по алиментам, чтобы уйти в плавание.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
  6. В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
Прямой эфир
Мы в соцсетях