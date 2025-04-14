В Краснодаре агрессивный мужчина угрожал приехавшим ему на помощь медикам

Инцидент произошел накануне около многоквартирного дома на улице Ставропольской.

Местные жители заметили лежащего около подъезда мужчину и вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место, осмотрели пациента и выяснили, что он пьян. Ему начали оказывать помощь, в этот момент дебошир начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться и размахивать руками. Фельдшер нажал тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и пресекли агрессивное поведение мужчины. Личность нарушителя спокойствия установили, им оказался 41-летний житель Краснодара.

После оказания медпомощи краснодарца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В результате инцидента медперсонал не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре неадекват принял 69-летнего пенсионера за закладчика и избил. Инцидент произошел 13 апреля около 12:30 на улице Думенко, 33 в Юбилейном микрорайоне.

Как рассказал в соцсетях сын пострадавшего пенсионера, неадекватный мужчина в кепке гнался за его пожилым отцом и выкрикивал, что поймал закладчика. Около детской школы искусств злоумышленник настиг пенсионера и много раз ударил его по голове кулаками. Затем нападавший схватил пострадавшего за голову и продолжил бить его головой о бетонный столб. В полиции проводят проверку.

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