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В Краснодаре аферист уговорил сожительницу взять в кредит две иномарки и сбежал

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-aferist-ugovoril-sozhitelnitsu-vzyat-v-kredit-dve-inomarki-i-sbezhal
В Краснодаре аферист уговорил сожительницу взять в кредит две иномарки и сбежал
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отдел полиции в микрорайоне Гидростроителей с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница.

Женщина сообщила о том, что ее сожитель попросил оформить в кредит две дорогие иномарки. По его словам, машину ему были нужны для бизнеса. Получив автомобили, мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Ущерб от действий мошенника превысил 8,5 млн рублей. Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в Тихорецке. Установлено, что мужчина продал иномарки, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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