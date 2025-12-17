В Краснодаре аферист почти выманил 1,8 млн рублей у матери погибшего военного

Женщину, которая стояла возле криптообменника в Краснодаре и заметно нервничала, заметили полицейские.

Стражи порядка выяснили, что 49-летняя краснодарка находится под влиянием мошенников. Она рассказала, что больше полугода общается в мессенджере с мужчиной. Собеседнику она рассказала, что пять лет назад стала жертвой телефонных аферистов и лишилась крупной суммы денег при инвестировании средств.

Знакомый по переписке предложил свою помощь в возврате денег и пообещал приумножить потерянные средства. Жительница регионального центра установила на свой смартфон приложение для инвестирования, где на ее личном счете уже находилось 22 тыс. долларов, но вывести эти средства без дополнительных вложений было нельзя.

Также женщина рассказала, что недавно узнала о гибели сына в зоне боевых действий. Аферист переубедил ее и сообщил, что военнослужащий находится в плену и вызволить его оттуда можно за определенную сумму. Мать собиралась внести залог в размере 1,8 млн рублей. Эту сумму она должна была перевести в криптовалюту и перечислить на указанный счет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские выясняют личности причастных к преступлению, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

