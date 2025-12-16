Столичный хакер-игроман украл у жителя Краснодара криптовалюту на 1,6 млн рублей

С заявлением о краже из цифрового кошелька криптовалюты на сумму более 1,6 млн рублей в полицию Краснодара обратился местный житель.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Москвы. У мужчины уже имелась судимость. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в Краснодар.

В отделении полиции подозреваемый пояснил, что в одном из мессенджеров нашел подработку — взламывал электронные почты пользователей, привязанные к криптобиржам, а после обналичивал имеющиеся на их счетах деньги.

Часть денег мужчина переводил сообщнику, а все остальное тратил в онлайн-казино.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет. На время следствия мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

