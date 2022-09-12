В Краснодаре «адвокат» из колонии обманул доверчивую горожанку на 2 млн рублей
Заключенный обещал помочь женщине приобрести квартиру. Мужчина получил от жительницы Краснодара более 2 млн рублей и скрылся.
С сообщением о мошенничестве в полицию краевой столицы обратилась местная жительница. Она рассказала, что знакомый ее внука, который отбывает наказание в исправительной колонии, предложил юридическую помощь. Мужчина обещал выступить в роли адвоката, а также помочь с покупкой жилья.
По данным правоохранителей, получив от женщины более 2 млн рублей, «юрист» скрылся.
Позже полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Абинска, отбывающий наказание за кражу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». К текущему сроку обвиняемому могут добавить еще 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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