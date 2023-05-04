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В Краснодаре 9 мая пройдет фестиваль «Город Героев»

Общество
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В Краснодаре 9 мая пройдет фестиваль «Город Героев»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фестиваль пройдет с 14:00 до 16:00 на площади перед Выставочным залом Боевой Славы по ул. Береговой, 146.

Для зрителей выступят творческие коллективы города, будет работать плац-концерт ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Также будут представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. На площади установят зону разборки и сборки макета автомата АК-74 М и снаряжения учебного магазина патронами.

«Майский вальс» исполнят 78 человек — активисты движения «Пост № 1» и студенты. Будут работать несколько выставок, а также — стенд краснодарского штаба #МЫВМЕСТЕ «Письмо солдату». В завершение фестиваля развернут Знамя Победы.

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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