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Накануне Дня Победы праздничную проекцию запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nakanune-dnya-pobedy-prazdnichnuyu-proektsiyu-zapustyat-na-kolese-obozreniya-v-gorodskom-sadu-krasnodara
Накануне Дня Победы праздничную проекцию запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жители и гости краевой столицы смогут посмотреть патриотическую анимацию в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 9 мая.

Световое шоу на аттракционе начнется вечером в 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30. Торжественную проекцию будет сопровождать песня «День Победы», сообщает пресс-служба администрация Краснодара в Telegram-канале.

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