В Краснодаре 9 мая изменят маршруты движения двух автобусов

С 6:00 и до окончания мероприятий 9 мая изменится схема движения автобусов № 2Е «Ж/д Краснодар 1 — троллейбусное депо № 1» и № 45 «Ж/д Краснодар 1 — Губернский».

Изменения в схеме движения автобусов связаны с ограничением движения транспорта в центре города для празднования Дня Победы.

Автобус № 2Е проследует от улицы Мира по улицам Октябрьской, Северной, Красной в прямом и обратном направлениях и далее по маршруту.

Автобус № 45 от ж/д вокзала поедет по улицам: Мира, Красноармейской, Карасунской, Октябрьской, Северной и далее по маршруту. В обратном направлении к железнодорожному вокзалу е схема движения останется без изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта частично ограничат в центре Краснодара 8 и 9 мая. Так, 8 мая с 6:00 и до окончания мероприятий перекроют движение по улице Буденного на участке от Красноармейской до Митрофана Седина. С такими же условиями 9 мая ограничат движение транспорта по Красной от Пашковской до Калинина; по Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; по Красноармейской от Пашковской до Кузнечной; по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров. Кроме того, в 9 мая с 7:00 до 10:30 от транспорта освободят часть улицы Аэродромной от Северной до Рылеева.