Движение транспорта частично ограничат в центре Краснодара 8 и 9 мая

Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, 8 мая с 6:00 и до окончания мероприятий перекроют движение по улице Буденного на участке от Красноармейской до Митрофана Седина. С такими же условиями 9 мая временно ограничат движение транспорта по Красной от Пашковской до Калинина; по Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; по Красноармейской от Пашковской до Кузнечной; по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.

Также 7 мая с 22:00 и до окончания мероприятий 8 числа от транспортных средств освободят участок улицы Буденного от Красноармейской до Митрофана Седина; часть Красноармейской от Длинной до Кузнечной и участок Длинной от Красноармейской до Коммунаров. Аналогично, но уже 8 мая с 22:00 и до окончания мероприятий 9 числа будут недоступны для проезда часть улицы Красной от Пашковской до Калинина, участок Буденного от Рашпилевской до Коммунаров, участок Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и участок Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.

Кроме того, в День Победы с 7:00 до 10:30 от транспорта освободят часть Аэродромной от Северной до Рылеева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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