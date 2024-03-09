В Краснодаре 9 марта открылись 12 ярмарок выходного дня

С приходом весны на ярмарках выходного дня появляются свежие овощи и фрукты.

Среди представленных товаров — огурцы и помидоры, редис и болгарские перцы, а также картофель, кабачки и спаржа местных сельхозпроизводителей. Представлены и фрукты, мед, молочная продукция, мясные деликатесы, зелень и выпечка.

Ярмарки традиционно будут работать до 15:00 по 12 адресам:

Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;

Архитектора Ишунина, 7/1;

Уральская, 170/7;

Евдокии Бершанской, 216/1;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

Западный обход, 34;

проспект Чекистов, 9.

Организаторы ярмарок выходного дня обеспечивают требования Роспотребнадзора, у всех участников есть необходимые сертификаты на продукцию, каждый покупатель имеет право с ними ознакомиться, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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