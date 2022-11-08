В Краснодаре 8 ноября изменится график движения четырех трамвайных маршрутов
Общество
08.11.2022 10:12
Вечером 8 ноября на улице Ставропольской будут проводить работы по установке температурного компенсатора на трамвайном полотне.
В связи с этим временно изменится график движения трамваев № 4, 5, 8 и 22. Так, последний рейс «четверки» отправится с улицы Индустриальной в 22:02. С конечной остановки улицы им. Петра Метальникова последний рейс «пятерки» выйдет в 21:41, а «восьмерки» в 22:06. Последний трамвай № 22 отправится с Музыкального микрорайона в 22:38, доедет разворотного кольца на улице Димитрова и проследует в Восточное депо, не заезжая на улицу Стасова.
Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты с учетом планируемых изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в центре Краснодара ограничат движение для большегрузов.
Популярные новости
- В каких случаях балкон считается аварийным и кто его должен ремонтировать?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию