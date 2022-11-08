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В Краснодаре 8 ноября изменится график движения четырех трамвайных маршрутов

Общество
08.11.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-8-noyabrya-izmenitsya-grafik-dvizheniya-chetyreh-tramvajnyh-marshrutov
В Краснодаре 8 ноября изменится график движения четырех трамвайных маршрутов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вечером 8 ноября на улице Ставропольской будут проводить работы по установке температурного компенсатора на трамвайном полотне.

В связи с этим временно изменится график движения трамваев № 4, 5, 8 и 22. Так, последний рейс «четверки» отправится с улицы Индустриальной в 22:02. С конечной остановки улицы им. Петра Метальникова последний рейс «пятерки» выйдет в 21:41, а «восьмерки» в 22:06. Последний трамвай № 22 отправится с Музыкального микрорайона в 22:38, доедет разворотного кольца на улице Димитрова и проследует в Восточное депо, не заезжая на улицу Стасова.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты с учетом планируемых изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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