В Краснодаре 8 марта образовались сильные пробки возле Цветочного рынка

Главный Цветочный рынок краевого центра расположен на улице Героя Владислава Посадского в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Днем 8 марта движение транспорта в его окрестностях оказалось парализовано.

По данным на 12:40, сильные пробки образовались на улицах: 40-летия Победы, Героя Владислава Посадского, Героев-Разведчиков, Восточно-Кругликовской, Черкасской, Жлобы, 1-го Мая, Российской и Уссурийской.

При этом в других районах Краснодара серьезных пробок сейчас нет. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог краевой столицы в 3 балла из 10.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей.