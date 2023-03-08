В Краснодаре 8 марта образовались сильные пробки возле Цветочного рынка
Общество
08.03.2023 12:51
Главный Цветочный рынок краевого центра расположен на улице Героя Владислава Посадского в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Днем 8 марта движение транспорта в его окрестностях оказалось парализовано.
По данным на 12:40, сильные пробки образовались на улицах: 40-летия Победы, Героя Владислава Посадского, Героев-Разведчиков, Восточно-Кругликовской, Черкасской, Жлобы, 1-го Мая, Российской и Уссурийской.
При этом в других районах Краснодара серьезных пробок сейчас нет. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог краевой столицы в 3 балла из 10.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей.
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