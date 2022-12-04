В Краснодаре 8 декабря проведут ярмарку вакансий для людей с ОВЗ

Ярмарка для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в кадровом центре «Работа России» на улице Петра Метальникова, 42. Участие в мероприятии бесплатное.

С 13:00 до 15:00 8 декабря жителям Краснодара с ОВЗ предложат вакансии на предприятиях города, расскажут о возможности трудоустройства, и наличии оборудованных для инвалидов рабочих мест. А также проконсультируют по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки. Кроме того, на ярмарке все желающие смогут получить бесплатные консультации специалистов в сфере трудового законодательства.

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида и декаде инвалидов, которая проходит в России с 1 по 10 декабря. Организаторами выступают городской Центр занятости населения и администрация Краснодара.

Подробную информацию предоставят по телефону 8 (861) 992-42-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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