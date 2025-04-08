В Краснодаре 8 апреля свет отключили на 20 улицах из-за аварии
Происшествия
08.04.2025 08:48
Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло во вторник около 8:20.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, В итоге оказались обесточены ПС «Военгородок» и 18 трансформаторных подстанций.
В настоящее время без света остаются жители домов на улицах:
- Дзержинского;
- Конечной;
- Кореновской;
- Волгоградской;
- Лазарева;
- Минина;
- Нахимова;
- Невского;
- Богдана Хмельницкого;
- Кореновской;
- Взлетной;
- Лазо;
- Парижской;
- Пархоменко;
- Дмитрия Донского;
- Светлой;
- Сусанина;
- Ушакова;
- Центральной;
- Ярославского.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии в Прикубанском округе — 10:00.
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