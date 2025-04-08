В Краснодаре 8 апреля свет отключили на 20 улицах из-за аварии

Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло во вторник около 8:20.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, В итоге оказались обесточены ПС «Военгородок» и 18 трансформаторных подстанций.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах:

Дзержинского;

Конечной;

Кореновской;

Волгоградской;

Лазарева;

Минина;

Нахимова;

Невского;

Богдана Хмельницкого;

Кореновской;

Взлетной;

Лазо;

Парижской;

Пархоменко;

Дмитрия Донского;

Светлой;

Сусанина;

Ушакова;

Центральной;

Ярославского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии в Прикубанском округе — 10:00.

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