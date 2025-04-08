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В Краснодаре 8 апреля свет отключили на 20 улицах из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-8-aprelya-svet-otklyuchili-na-20-ulitsah-iz-za-avarii
В Краснодаре 8 апреля свет отключили на 20 улицах из-за аварии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло во вторник около 8:20.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, В итоге оказались обесточены ПС «Военгородок» и 18 трансформаторных подстанций.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах:

  • Дзержинского;
  • Конечной;
  • Кореновской;
  • Волгоградской;
  • Лазарева;
  • Минина;
  • Нахимова;
  • Невского;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Кореновской;
  • Взлетной;
  • Лазо;
  • Парижской;
  • Пархоменко;
  • Дмитрия Донского;
  • Светлой;
  • Сусанина;
  • Ушакова;
  • Центральной;
  • Ярославского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии в Прикубанском округе — 10:00.

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