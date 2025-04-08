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Больше 20 улиц в Краснодаре останутся без света 8 апреля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshe-20-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-8-aprelya-iz-za-planovyh-rabot
Больше 20 улиц в Краснодаре останутся без света 8 апреля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Во вторник в краевой столице специалисты проведут технические работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать по адресам:

  • Митинская, 21, 15, 17;
  • 1 Сахалинский, 1;
  • Ленинский переулок, 14;
  • Рашпилевская, 27, 23, 21, 17, 147;
  • Комсомольская, 37, 44;
  • Мира, 38;
  • Калинина, 15, 138, 15/1, 134, 134/3;
  • 1 Линия, 1;
  • Мичурина, 16;
  • 70 Лет Октября, 8;
  • Красная, 103;
  • Октябрьская, 12/1;
  • Невкипелова, 25/1;
  • Яна полуяна, 31,22;
  • Ковалева, 42;
  • Ленинский пер., 8/1, 6, 14;
  • Российская, 596, 626, 305, 652;
  • Митинская, 11;
  • Городская, 1;
  • Калужская, 21;
  • Кореновская, 3, 17, 7/1, 21, 15, 9;
  • Шевченко, 133, 131/1;
  • Головатого, 458;

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Октябрьской, 181/2, 181/2, к 1.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66 и по телефону горячей линии «Россети Кубань» Краснодарские электросети 8 (800) 220-02-20, сообщает ЕДДС Краснодара.

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