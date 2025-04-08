Больше 20 улиц в Краснодаре останутся без света 8 апреля из-за плановых работ
Общество
08.04.2025 07:21
Во вторник в краевой столице специалисты проведут технические работы на сетях электроснабжения.
В связи с этим с 9:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать по адресам:
- Митинская, 21, 15, 17;
- 1 Сахалинский, 1;
- Ленинский переулок, 14;
- Рашпилевская, 27, 23, 21, 17, 147;
- Комсомольская, 37, 44;
- Мира, 38;
- Калинина, 15, 138, 15/1, 134, 134/3;
- 1 Линия, 1;
- Мичурина, 16;
- 70 Лет Октября, 8;
- Красная, 103;
- Октябрьская, 12/1;
- Невкипелова, 25/1;
- Яна полуяна, 31,22;
- Ковалева, 42;
- Ленинский пер., 8/1, 6, 14;
- Российская, 596, 626, 305, 652;
- Митинская, 11;
- Городская, 1;
- Калужская, 21;
- Кореновская, 3, 17, 7/1, 21, 15, 9;
- Шевченко, 133, 131/1;
- Головатого, 458;
С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Октябрьской, 181/2, 181/2, к 1.
Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66 и по телефону горячей линии «Россети Кубань» Краснодарские электросети 8 (800) 220-02-20, сообщает ЕДДС Краснодара.
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