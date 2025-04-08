Больше 20 улиц в Краснодаре останутся без света 8 апреля из-за плановых работ

Во вторник в краевой столице специалисты проведут технические работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать по адресам:

Митинская, 21, 15, 17;

1 Сахалинский, 1;

Ленинский переулок, 14;

Рашпилевская, 27, 23, 21, 17, 147;

Комсомольская, 37, 44;

Мира, 38;

Калинина, 15, 138, 15/1, 134, 134/3;

1 Линия, 1;

Мичурина, 16;

70 Лет Октября, 8;

Красная, 103;

Октябрьская, 12/1;

Невкипелова, 25/1;

Яна полуяна, 31,22;

Ковалева, 42;

Ленинский пер., 8/1, 6, 14;

Российская, 596, 626, 305, 652;

Митинская, 11;

Городская, 1;

Калужская, 21;

Кореновская, 3, 17, 7/1, 21, 15, 9;

Шевченко, 133, 131/1;

Головатого, 458;

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Октябрьской, 181/2, 181/2, к 1.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66 и по телефону горячей линии «Россети Кубань» Краснодарские электросети 8 (800) 220-02-20, сообщает ЕДДС Краснодара.

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