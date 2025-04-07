В Краснодаре до 14 апреля закроют тротуар на Рашпилевской около Сенного рынка

С 7 апреля на участке улицы Рашпилевской от Пашковской до Длинной будут проводить строительные кабельные работы.

В связи с этим с 7 по 14 апреля по нечетной стороне улицы Рашпилевской будет разрыт грунт вдоль тротуара.

На месте работ выставят указатели, движение пешеходов организуют по обозначенной схеме, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за ремонта путей перенесут трамвайную остановку на Коммунаров. Ремонтные работы трамвайных путей в районе пересечения улиц Коммунаров и Пушкина продолжаются. Сейчас ремонтируют рельсы в направлении в направлении Кооперативного рынка. В связи с этим, остановку «Городской сад» перенесут вперед по ходу движения трамвая за перекресток с улицей Пушкина.

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