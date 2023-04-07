Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 8 апреля состоится открытие мотосезона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-8-aprelya-sostoitsya-otkrytie-motosezona
В Краснодаре 8 апреля состоится открытие мотосезона
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В рамках открытия нового сезона на юге России мотоциклисты проведут пробег, в котором может принять участие каждый желающий.

Мотопробег начнется в 13:00 от гипермаркета «О’кей» на улице Мачуги, 2. Мотоциклисты проедут на Западный обход через улицы: Трамвайную, Старокубанскую, Селезнева, Северную и Красных Партизан.

По словам организаторов, мотопробег проводят для привлечения внимания пешеходов и водителей к появлению мотоциклов на дорогах. Водителей автомобилей просят соблюдать правила ПДД и уважать других участников движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в центре Краснодара. Смертельная авария произошла утром 23 марта на пересечении улиц Морской и Дзержинского возле кинотеатра «Аврора».

Статьи
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей
Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьер-министр России не поддержал идею о введении льгот на электричество для аграриев
  2. Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
  3. Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
  4. Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
  5. Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
  6. Суд взыскал 405 млн рублей с банды Цапков в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях