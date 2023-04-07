В Краснодаре 8 апреля состоится открытие мотосезона

В рамках открытия нового сезона на юге России мотоциклисты проведут пробег, в котором может принять участие каждый желающий.

Мотопробег начнется в 13:00 от гипермаркета «О’кей» на улице Мачуги, 2. Мотоциклисты проедут на Западный обход через улицы: Трамвайную, Старокубанскую, Селезнева, Северную и Красных Партизан.

По словам организаторов, мотопробег проводят для привлечения внимания пешеходов и водителей к появлению мотоциклов на дорогах. Водителей автомобилей просят соблюдать правила ПДД и уважать других участников движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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