В Краснодаре 8 апреля состоится открытие мотосезона
Происшествия
07.04.2023 09:53
В рамках открытия нового сезона на юге России мотоциклисты проведут пробег, в котором может принять участие каждый желающий.
Мотопробег начнется в 13:00 от гипермаркета «О’кей» на улице Мачуги, 2. Мотоциклисты проедут на Западный обход через улицы: Трамвайную, Старокубанскую, Селезнева, Северную и Красных Партизан.
По словам организаторов, мотопробег проводят для привлечения внимания пешеходов и водителей к появлению мотоциклов на дорогах. Водителей автомобилей просят соблюдать правила ПДД и уважать других участников движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в центре Краснодара. Смертельная авария произошла утром 23 марта на пересечении улиц Морской и Дзержинского возле кинотеатра «Аврора».
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