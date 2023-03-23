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Мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-v-dtp-s-vnedorozhnikom-v-tsentre-krasnodara
Мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в центре Краснодара
Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Смертельная авария произошла утром 23 марта на пересечении улиц Морской и Дзержинского возле кинотеатра «Аврора».

Установили, что 53-летний водитель автомобиля Nissan ехал по улице Морской и на перекрестке с Дзержинского не уступил дорогу 32-летнему водителю мотоцикла, который двигался в сторону Красной, и столкнулся с ним.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. По факту аварии проводят проверку, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: водитель иномарки погиб в ДТП с КамАЗом в Курганинском районе. Авария, в которой погиб 25-летний мужчина и еще два человека получили травмы, произошла 15 марта около 00:30 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» в районе станицы Воздвиженской.

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