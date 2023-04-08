В Краснодаре 8 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня в краевой столице работают по 12 адресам с 8:00, торговля продлится до 15:00.

Весной на ярмарках можно купить свежие овощи и фрукты — помидоры и огурцы, болгарские перцы, редис, картошку и свеклу, а также спаржу сельдерей и цукини. Кроме того, местные сельхозпроизводители привезли на ярмарки фрукты, мясные деликатесы, молочную продукцию, выпечку, мед и зелень.

Ярмарки расположены на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Бершанской (около дома № 216/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 26), Яцкова (возле дома № 11), Дзержинского (возле дома № 213), Каляева (около дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1), Одесской (около дома № 48), Западный Обход (возле дома № 34) и на проспекте Чекистов (возле дома № 9).

На всех ярмарках соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора и контролируется проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Западном Обходе открылась новая ярмарка выходного дня.