В Краснодаре 7 ноября откроется фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония открытия XXIV международного фестиваля «Вечевой колокол» пройдет в Центральном концертном зале на улице Красной, 5.

В этом году участие в фестивале приняли 179 фильмов из России, Беларуси и Сербии. В течение трех дней независимые и государственные кинотелекомпании, авторские коллективы и студии представят свои работы. В рамках фестиваля покажут 35 лучших кинокартин.

Победителей «Вечевого колокола» назовут 11 ноября во время церемонии закрытия. Мероприятие традиционно проходит в формате «Фестиваль фестивалей».

За время существования фестиваля зрители смогли увидеть сотни художественных и документальных фильмов, снятых в РФ, Украине, Сербии, Болгарии, Беларуси и Грузии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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