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В Краснодаре 7-летний мальчик упал с высоты на заброшенной стройке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-7-letnij-malchik-upal-s-vysoty-na-zabroshennoj-strojke
В Краснодаре 7-летний мальчик упал с высоты на заброшенной стройке
Фото t.me/eddskrd23

Инцидент произошел днем 5 августа на улице Восточно-Кругликовской.

По предварительным данным, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. У него закружилась голова и он сорвался с третьего этажа. Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами.

Полиция Краснодара проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что прибывшие на место спасатели эвакуировали детей с третьего этажа недостроенного здания. Сообщается, что дети не могли спуститься самостоятельно. С детьми провели беседу, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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