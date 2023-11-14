В Краснодаре 63-летний мужчина умер в гостях после застолья

Инцидент произошел ночью 14 ноября в одном из домов в 5-м Артельном проезде в микрорайоне Дубинка.

По предварительным данным, 63-летний житель Краснодара со своей знакомой несколько дней назад приехал в гости к другу в одну из квартир в трехэтажном доме. Компания в течение нескольких дней выпивала алкоголь. Кроме того, все участники компании вели асоциальный образ жизни.

Накануне вечером во время застолья мужчина пожаловался на плохое самочувствие и ушел спать. Утром хозяин квартиры обнаружил, что гость не подает признаков жизни и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительной версии, у мужчины стало плохо с сердцем.

«По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти погибшего назначили судебно-медицинскую экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владислав Бондаренко.

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