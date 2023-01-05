В Краснодаре 6 января ограничат движение на улице Гоголя
Общество
05.01.2023 09:10
Движение транспорта на улице Гоголя временно перекроют из-за проведения благотворительной акции «Подарок Деда Мороза» в краснодарской филармонии.
Так, 6 января на участке между улицами Красноармейской и Красной движение транспорта ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия. Кроме того, 5 января с 22:00 этот квартал начнут освобождать от припаркованных автомобилей.
Водителей попросили учесть введение временных ограничений на улице Гоголя и заранее планировать свой маршрут через этот участок города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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