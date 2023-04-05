В Краснодаре 56-летний мужчина из мести поджег иномарку родителей своей возлюбленной

В полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что ее автомобиль марки Renault, припаркованный во дворе частного дома улице Труда, сгорел.

На место прибыли полицейские. Они осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 56-летний местный житель, его задержали на одной из улиц краевого центра.

Выяснилось, что мужчина был пьян, перелез через забор во двор частного дома, облил бензином припаркованный автомобиль, поджег его и скрылся. Таким образом он решил отомстить родителям своей возлюбленной, которые запрещали дочери с ним встречаться. Сумма ущерба превысила 700 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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