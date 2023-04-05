Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 56-летний мужчина из мести поджег иномарку родителей своей возлюбленной

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-56-letnij-muzhchina-iz-mesti-podzheg-inomarku-roditelej-svoej-vozlyublennoj
В Краснодаре 56-летний мужчина из мести поджег иномарку родителей своей возлюбленной
Фото t.me/mvd23krasnodar

В полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что ее автомобиль марки Renault, припаркованный во дворе частного дома улице Труда, сгорел.

На место прибыли полицейские. Они осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 56-летний местный житель, его задержали на одной из улиц краевого центра.

Выяснилось, что мужчина был пьян, перелез через забор во двор частного дома, облил бензином припаркованный автомобиль, поджег его и скрылся. Таким образом он решил отомстить родителям своей возлюбленной, которые запрещали дочери с ним встречаться. Сумма ущерба превысила 700 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Читайте также: житель Ейска из-за обиды на приятеля облил его внедорожник растворителем и поджег.

Статьи
7 полезных привычек человека для спасения планеты
7 полезных привычек человека для спасения планеты
10 фактов о пользе авокадо
10 фактов о пользе авокадо
Верит ли нейросеть в конец света?
Верит ли нейросеть в конец света?
Растяжение или разрыв связок: как понять?
Растяжение или разрыв связок: как понять?
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях