В Краснодаре 5 ноября открылись 10 ярмарок выходного дня

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ярмарки выходного дня работают по 10 адресам. Они открылись в 8:00, торговля ведется до 15:00.

Всего в них принимают участие около 600 фермеров и владельцев подсобных хозяйств. Для них создано 739 торговых мест.

Производители привозят продукцию из 16 районов края. На традиционных субботних ярмарках можно купить сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, яйца, мясо, соленья, мед, выращенные и произведенные в Краснодарском крае.

Ярмарку с улицы Восточно-Кругликовской, 26 с 5 ноября перенесли на Восточно-Кругликовскую, 38. Число продавцов-участников на ней не изменилось.

Ярмарки расположены на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Бершанской (около дома № 216/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 38), Яцкова (возле дома № 11), Дзержинского (возле дома № 213), Каляева (около дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1) и на Одесской (около дома № 48).

Организаторы следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и контролируют выполнение правил торговли. Узнать подробнее об участии в ярмарке можно в рабочие дни с 8:00 до 15:00 по телефонам горячей линии: МУП «Карасунский»: +7 (918) 342-93-14, +7 (989) 839-12-21. Также подробности можно узнать в специальном разделе на сайте мэрии.

За прошлый ярмарочный сезон в Краснодаре реализовали более 5 тыс. т продукции. Организовали и провели более 560 ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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