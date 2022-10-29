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В Краснодаре 29 октября открылись все ярмарки выходного дня

Экономика
29.10.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-29-oktyabrya-otkrylis-vse-yarmarki-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре 29 октября открылись все ярмарки выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Ярмарки выходного дня работают по 10 адресам. Они открылись в 8:00, торговля ведется до 15:00.

Около 600 местных фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств из 16 районов Краснодарского края привезли на продажу более 90 т продуктов — это молоко, мясо, рыба, овощи, зелень, сезонные фрукты, мед и кондитерские изделия.

Ярмарки расположены на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Бершанской (около дома № 216/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 26), Яцкова (возле дома № 11), Дзержинского (возле дома № 213), Каляева (около дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1) и на Одесской (около дома № 48), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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