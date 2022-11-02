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В Краснодаре 4 ноября временно ограничат движение в районе Пушкинской площади

Общество
02.11.2022 14:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-4-noyabrya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-v-rajone-pushkinskoj-ploshhadi
В Краснодаре 4 ноября временно ограничат движение в районе Пушкинской площади

Ограничения движения введут из-за проведения мероприятия ко Дню народного единства.

С 6:00 4 ноября и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Красной от Комсомольской до Постовой. Также движение закроют по улицам  Советской и Пушкина на участках от Рашпилевской до Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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