В Краснодаре 4 ноября временно ограничат движение в районе Пушкинской площади

В Краснодаре 4 ноября временно ограничат движение в районе Пушкинской площади

Ограничения движения введут из-за проведения мероприятия ко Дню народного единства.

С 6:00 4 ноября и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Красной от Комсомольской до Постовой. Также движение закроют по улицам Советской и Пушкина на участках от Рашпилевской до Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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