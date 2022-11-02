В Краснодаре 4 ноября временно ограничат движение в районе Пушкинской площади
Общество
02.11.2022 14:06
Ограничения движения введут из-за проведения мероприятия ко Дню народного единства.
С 6:00 4 ноября и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Красной от Комсомольской до Постовой. Также движение закроют по улицам Советской и Пушкина на участках от Рашпилевской до Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодарском крае ко Дню народного единства подготовили свыше 2 тыс. мероприятий.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
- В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую