В Краснодаре 4 ноября ограничат движение транспорта на улице Гоголя

С 6:00 до 16:00 в краевом центре 4 ноября будет ограничен проезд на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской.

«Ограничения связаны с проведением краевого торжественного мероприятия», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День народного единства в Краснодарском крае запланировали более 2 тыс. мероприятий.

