В центре Краснодара отремонтируют тротуары и остановки на улице Коммунаров

Работы по ремонту тротуаров ведутся на участке от улицы имени Володи Головатого до улицы Новокузнечной по обеим сторонам дороги.

Кроме того, на улице Коммунаров установят три новых остановочных павильона. Новые остановки установят по обеим сторонам дороги на пересечении улиц Коммунаров и Северной и на пересечении Коммунаров и Хакурате (в сторону центра города).

«Администрация Краснодара продолжает поэтапную работу по приведению в нормативное состояние посадочных платформ общественного транспорта. То есть посадочные площадки поднимаем до уровня первой ступеньки подвижного состава. На этой улице будут обновлены три остановки. Также предусмотрены модернизация подходов к остановкам, ремонт тротуаров. Они все будут выполнены в плиточном исполнении», — сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Помимо этого планируется ремонт подъездов к дворам и переустройство 27 люков колодцев. Все работы ведутся в рамках муниципального контракта. Завершить их планируют в декабре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

