В Краснодаре 375 школьников посвятили в казачата

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Церемония посвящения учеников классов казачьей направленности прошла 25 сентября на Казачьей площади.

Во время церемонии казачата зачитали торжественное обещание — хорошо учиться и соблюдать дисциплину, уважать и слушаться старших, изучать историю и культуру казачьего народа, готовиться к защите Родины. Также прозвучали гимны России, Краснодарского края и Краснодара.

«В далекие времена наши предки сделали всё, чтобы этот город появился на землях, заболоченных, заросших лесными массивами. Благодаря упорству, трудолюбию, смекалке и мужеству наши предки построили город, и он с каждым годом рос и развивался. Сейчас мы живем в очень красивом, зеленом, уютном и комфортном городе. Он поистине называется казачьим — здесь живут казачьи традиции, казачий уклад, мужественные казаки», — сказала во время церемонии председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

«Сегодня мы стоим на том месте, где 229 лет назад стояли славные начинатели Кубанского казачьего войска, атаманы Захарий Чепега, Антон Головатый. С этого места начался рост нашего любимого города. Эти атаманы своей славой сделали многое для Кубани, поэтому и площадь, на которой мы стоим, называется Казачьей. Сегодня, дав торжественное обещание, вы будете помнить эти слова всю жизнь и будете следовать этим обещаниям», — обратился к школьникам атаман Екатеринодарского отдельского казачьего общества, есаул Вадим Чернов.

Духовник Екатеринодарского районного казачьего общества, иерей Николай Симора произнес молитву и окропил присутсвующих святой водой. Затем на площади выступили артисты ансамбля народного танца «Полянка», сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: Бриньковский казачий кадетский корпус впервые получил переходящее знамя президента России.