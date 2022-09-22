Бриньковский казачий кадетский корпус впервые получил переходящее знамя президента России

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финальный этап смотра-конкурса провели в Астрахани с 10 по 13 мая. За звание лучшего кадетского корпуса боролись 10 военно-учебных заведений страны.

Краснодарский край представляли Ейский, Бриньковский, Кропоткинский и Курганинский корпуса. Лучшим стал Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника Чайки.

Знамя победителям вручил замруководителя администрации президента РФ Владимир Островенко в Государственном Кремлевском дворце. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Владимир Островенко отметил, что казаки всегда отличались храбростью и отвагой и являются примером для других.

«Знаю, что сегодня многие из них принимают участие в специальной военной операции, защищая Россию. Честь и хвала им за это. Помните, знания, умения и навыки, полученные вами во время учебы в кадетском корпусе, послужат стартом в большую жизнь. И не забывайте, что только постоянное упорство и работа приведут вас к очередной победе», — сказал замруководителя администрации президента РФ.

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что переходящее знамя президента России не покидает Кубань уже пятый год подряд. Он также подчеркнул, что для Краснодарского края большая честь принимать знамя в Кремле.

«Быть кадетом — это значит жить по заветам наших предков, продолжать их победы, трудовые подвиги, хранить культуру и веру, что и сегодня делают казаки в зоне проведения специальной военной операции. Вы — крепкая опора края и страны, потому что оберегать Отечество — историческое призвание и долг кубанских казаков, который передается от отца к сыну. И мы сделаем все для сохранения преемственности поколений, будем растить наших детей истинными патриотами, верными родной земле», — сказал губернатор.

Николай Долуда отметил, что Бриньковский казачий кадетский корпус стал лучшим среди 29 корпусов. В кадетских корпусах наряду с казачьими школами и классами воспитывают будущих казачьих атаманов. Ребятам вместе с общеобразовательными предметами преподают историю, культуру и традиции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финал Всероссийского конкурса вышли 4 казачьих кадетских корпуса Краснодарского края.