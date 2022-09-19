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В Краснодаре 34 школьника сообщили о плохом самочувствии после уроков

Происшествия
19.09.2022 11:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-34-shkolnika-soobshhili-o-plohom-samochuvstvii-posle-urokov
В Краснодаре 34 школьника сообщили о плохом самочувствии после уроков
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Информация о вероятном отравлении школьников появилась 17 сентября. Ученики лицея № 4 пожаловались на боли в животе, рвоту и диарею.

Среди 34 детей, сообщивших о недомогании, трое обратились к врачу. В субботу, 17 сентября, было проведено служебное расследование.

«Проверены товарное соседство, температурный режим холодильных камер, бракеражный журнал, наличие суточных проб и сроки годности продуктов, которыми кормили детей. Нарушений выявлено не было. Также о состоянии детей поговорили с родителями, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кроме того, от имени лицея № 4 направлено письмо в Роспотребнадзор с просьбой провести внеплановую проверку столовой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», как минимум один из пострадавших госпитализирован в инфекционную больницу.

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