В Краснодаре 34 школьника сообщили о плохом самочувствии после уроков
Происшествия
19.09.2022 11:21
Информация о вероятном отравлении школьников появилась 17 сентября. Ученики лицея № 4 пожаловались на боли в животе, рвоту и диарею.
Среди 34 детей, сообщивших о недомогании, трое обратились к врачу. В субботу, 17 сентября, было проведено служебное расследование.
«Проверены товарное соседство, температурный режим холодильных камер, бракеражный журнал, наличие суточных проб и сроки годности продуктов, которыми кормили детей. Нарушений выявлено не было. Также о состоянии детей поговорили с родителями, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Краснодара.
Кроме того, от имени лицея № 4 направлено письмо в Роспотребнадзор с просьбой провести внеплановую проверку столовой.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», как минимум один из пострадавших госпитализирован в инфекционную больницу.
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