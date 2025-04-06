В Краснодаре 305 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты

Об этом рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

В настоящее время в краевой столице 305 ветеранов Великой Отечественной войны уже получили выплаты к 80-летию Великой Победы.

Выплата составляет 200 тыс. рублей, ее предоставляют участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Помимо этого по 80 тыс. рублей выплачивают награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

«Единовременная выплата — это еще одна мера поддержки наших ветеранов, вставших на защиту Отечества. До 9 Мая завершим эту приоритетную для нас работу», — сказал Наумов.

Для получения выплаты не нужно подавать заявление — все ветераны получат ее автоматически, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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